نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في مسلسل كتالوج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان صدقي صخر صورة تجمعه مع الفنان محمد فراج وأعلن فيها بداية عرض حلقات مسلسل كتالوج على منصة نتفلكس، حيث يشارك صدقي في بطولة المسلسل ويقوم بدور تامر الصديق المقرب ليوسف ( محمد فراج) وشريكة في شركة الإعلانات الخاصة بهما ومع وفاة زوجة يوسف (ريهام عبد الغفور) تتطور الأحداث.



أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.



وتعد أحدث أعمال صدقي صخر الفيلم القصير قفلة الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ37، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، وغيرهم، ومن إنتاج هند متولي.

وشارك ايضا في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي، الذي يعد واحدًا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.



مسلسل النص

وفي سياق آخر، شارك صدقي صخر في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل النص بدور الصاغ علوي، والعمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.



ومن ناحية أخرى عرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبدة، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم.

