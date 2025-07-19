تامر حسني يكتسح تريند يوتيوب بألبوم "لينا ميعاد".. ويزيح عمرو دياب من قائمة الـTop 5

القاهرة - محمد ابراهيم - واصل النجم تامر حسني، تألقه الكبير مع طرح ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، الذي نجح في تصدُّر تريند يوتيوب بقسم الموسيقى، حيث احتلت أغاني الألبوم المراتب الأولى وانفرد تامر، بالسيطرة على التريند بأغانيه، مُزيحةً جميع أغاني النجم عمرو دياب من قائمة الـTop 5، مما يؤكد على قوة حضور حسني وجماهيريته الجارفة.

الأغاني المتصدرة للتريند

وجاءت ضمن الأغاني المتصدرة للتريند:

"الذوق العالي"، "حبك لو غلطة"، "مستني إيه"، و"لينا معاد"، والتي حصدت ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة من طرحها، ما يعكس حالة الترقب التي ترافق كل إصدار جديد لتامر، ومدى تأثيره في الذوق العام العربي.

اللافت أن تامر حسني لم يكتفِ بالغناء فقط، بل تولّى بنفسه كتابة، تلحين، وإخراج عدد كبير من أغاني الألبوم، ليقدم رؤية فنية متكاملة، ومحتوى بصري يحاكي أغاني الألبوم بلمسة إنسانية قريبة من وجدان الجمهور.

ومع هذا التفاعل الضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتربّعه على قوائم المشاهدة، يُثبت تامر حسني مجددًا أنه ليس مجرد نجم غنائي، بل أحد أبرز صنّاع الموسيقى في العالم العربي، بفنٍ لا يعرف التكرار، وطموح لا يرضى بأقل من القمة.