نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شاكر يتألق بأجمل أغانيه في حفله بالسعودية.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم هيثم شاكر حفلًا غنائيًا فى السعودية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها جمهوره منذ صعوده على خشبة المسرح، ومنها أيامى معاك وخليك جنبى وأحلى قرار وكنت مداوينى ورنة خلخال ووبشوف عيونك وغيرها.



استطاع هيثم خلال مسيرته أن يثبت نفسه كواحد من أبرز نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، بفضل إحساسه العالى وصوته المميز واختياراته الغنائية التى دائمًا ما تلامس القلوب.



منذ انطلاقته الأولى لم يكن هيثم شاكر مطربًا عاديًا يبحث عن ضوء الشهرة بأي وسيلة، بل اختار منذ البداية أن يسلك طريق الجودة، والتعبير الصادق، وانتقاء الكلمة واللحن بدقة، كل أغنية يطرحها تشبهه؛ هادئة حين يجب، وصادحة بالمشاعر حين يحتاج القلب إلى الإفصاح.



أغنية عايشين الحياة

وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر أغنية عايشين الحياة مع بعض احتفالًا بذكرى عيد الشرطة، وهى من كلمات محمد جميل وألحان عزيز الشافعي وتوزيع كريم عبد الوهاب.

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:



بلدي وغلاوتها عندي أهلي وناسي وعيلتي، أفديكي بعمري كله بس أنتي يا مصر ترضي، فيكي حكايتي وسيرتي من أبويا لجد جدي، أنا مهما قلت عنك ولا أي كلام يكفي، عايشين الحياة مع بعض، واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد، شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم، لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا، بلدي ولينا مين غيرها، عايشين فيها من خيرها يوم ما تميل بنعدلها، وكل همومها بنشيلها، ناسها الطيبة في وشوشها تفرح لما بتشوفها، شايلة ضيوفها على كفوفها أصيلة والكل عارفها، عايشين الحياة مع بعض.. واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم.. لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا.