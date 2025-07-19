نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نغم صالح: المسرح علمني التوازن بين الغناء والتمثيل.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة نغم صالح أنها لا تفكر أبدًا في التخلي عن الغناء لصالح التمثيل أو العكس، موضحة أنها تعيش حالة من التناغم بين المجالين منذ بداية مشوارها الفني، حيث استطاعت أن تخلق لنفسها مساحة متوازنة تحقق فيها شغفها بالغناء والتمثيل معًا.

تصريحات نغم صالح



وأوضحت نغم صالح، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أنها بدأت مشوارها الفني في التمثيل قبل دخولها عالم الغناء، لكنها استطاعت بمرور الوقت التوفيق بين المجالين، قائلة: "في الأول كان الموضوع صعب، بس دلوقتي بقى عادي جدًا، بقيت أعرف أنظم وقتي بين تسجيل الألبوم وتصوير الكليبات وأوقات تصوير المسلسلات من غير ما أي حاجة تأثر على التانية".



وعن سر هذه القدرة على التوازن، أكدت نغم أن المسرح لعب دورًا كبيرًا في تكوين شخصيتها الفنية، إذ بدأت التمثيل على خشبة المسرح وهي في سن العاشرة، قائلة: "المسرح أصعب بكتير من الميديا، وبيعلم الانضباط مهما كانت ظروفك الشخصية، بتكون ملتزم كل يوم بنفس الوقت على المسرح، وده بيخلي الشخص يقدر يركز في أكتر من حاجة في نفس الوقت".



كما تطرقت نغم صالح إلى تصريح سابق للفنانة شيرين عبد الوهاب التي اعتبرت التمثيل مرهقًا أكثر من الغناء، موضحة احترامها الكامل لرأي شيرين وإعجابها بأعمالها الفنية، لكنها ترى أن التمثيل أصبح بالنسبة لها أمرًا طبيعيًا بسبب خلفيتها المسرحية وتجاربها المستمرة، مؤكدة: "أنا بطلع من عرض على عرض، وبنظم مواعيدي مع فريق العمل بشكل يخليني أدي في كل حاجة بأحسن شكل".