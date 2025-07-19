اليوم.. كارول سماحة تحيي حفلًا غنائيًا في لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة كارول سماحة لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، اليوم السبت، في لبنان، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال كارول سماحة



والجدير بالذكر أن آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.





كلمات الأغنية

خدنا الأجازة وخلاص

ننسى الضغوط دي يا ناس

وضبنا شنطتنا اهو وكله جاهز تمام

قعدتنا اخر مزاج

ضحك وهزار واندماج

لمة وسهر فيلم حلو ومحدش ينام

اه لالالاا تعبنا كتير أخيرا خدنا أجازة

اه لالالا مفيش تليفون نرد عليه

اه لالالا حلو التغيير وهمنا مالهوش عازة

اه لالالا نروّق يوم هيحصل إيه.