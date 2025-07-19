نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أحمد سعد وروبي نجوم مهرجان "ليالي مراسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم أحمد سعد، والنجمة روبي، لإحياء الليلة الثالثة من مهرجان “ليالي مراسي”، الذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر، بالساحل الشمالي، مساء اليوم السبت.

أحمد سعد وروبي

ويعد حفل أحمد سعد في مهرجان مراسي، الأول بعد طرح أجدد ألبوماته بعنوان بيستهبل، وسيحتفل سعد بـ أغنية مع روبي “تاني”، التي طرحها ضمن الألبوم رفقة جمهوره بحفل مهرجان مراسي “ليالي مراسي”، الليلة.

حفلات مهرجان “ليالي مراسي”

ويذكر أن مهرجان مراسي “ليالي مراسي” قد كشف خطة حفلات شهر أغسطس المقبل، من المقرر أن يُحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، حفلًا بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 8 أغسطس المقبل، بينما يُحيي المطرب الكويتي نبيل شعيل، والمغني الشعبي محمود الليثي، حفلًا يوم 9 أغسطس، وفي مفاجأة للجمهور سيُحيي المطرب السوري الشامي، أول حفل له في مصر بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، يوم 23 أغسطس، وتختتم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلات شهر أغسطس بمهرجان مراسي “ليالي مراسي”، رفقة النجم محمد حماقي، يوم 30 أغسطس.

مهرجان مراسي

يذكر أن مهرجان مراسي يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.