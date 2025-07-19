حمزة نمرة يعلن موعد طرح ألبومه الجديد "قرار شخصي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان حمزة نمرة عن موعد طرح أحدث ألبوماته الغنائية، والتي تحمل اسم "قرار شخصي"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "نمرة": "أنا اخدت قرار شخصي وكان لازم تعرفوه.. وبدايتنا يوم الأربعاء 7/23"، ونشر أسماء أغاني الألبوم الجديد والذي يضم 13 أغنية.

آخر أعمال حمزة نمرة



يذكر أن آخر أعمال الفنان حمزة نمرة من خلال مشاركته شارك الفنان رامي جمال بدويتو في ألبوم الاخير الجديد بأغنية «قبلت التحدي» من كلمات محمد النادي ومحمد أبو نعمة ومن ألحان محمد النادي