بالصور.. أوتوستراد تعود لمصر بحفل كامل العدد في جامعة النيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت فرقة أوتوستراد الأردنية أجواء أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر بعذ غياب، على مسرح ساقية الصاوي في جامعة النيل.

تفاصيل الحفل

وأمتعت اوتوستراد جمهورها المصري على مدار ساعة ونصف متواصلة بباقة من أشهر أغانيها منها "راحت يا خال" و"غريب" و"ناسيني" مرورا بأغنيات "مرسال" و"مش قادر" ورائعة "ألبير" مع مفاجأة الحضور بالعرض الحي الأول لأغنية "أراضيك"، أولى مفاجآت ألبومها الجديد المقرر ظهوره للنور قريبًا.

وتكمل أوتوستراد بهذا الحفل انطلاقتها الفنية لموسم الصيف الجاري التي استهلتها بجولة غنائية في أوروبا بين باريس وبرلين، وتكملها بجولة عربية ابتداء من مصر تشمل ثلاث حفلات متتالية، بين الساقية وكايرو جاز كلوب وهاسيندا، وتطل من بعدها بحفل استثنائي في مهرجان جرش الموسيقي في الأردن مطلع أغسطس.

نبذة عن فرقة أوتوستراد

أوتوستراد تعد من أقدم وأشهر الفرق الغنائية في الأردن والعالم العربي، وبدأت رحلتها من قلب العاصمة الأردنية عمان منذ 16 سنة، وتقدم مزيجا موسيقيا مميزا بين الروك والفيوجن والريجي والإيقاعات العربية مع صوت مميز في أغانيها ومواضيعها، ومن أبرز محطاتها "راحل يا خال" و"أنا بكرا معطل" و"سفر" و"ألبير".