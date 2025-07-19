نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. لطفي لبيب يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان لطفي لبيب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طمأن الأب بطرس دانيال الجمهور على صحته بعد زيارته في منزله بصحبة الفنان حمزة العيلي، بعد تعرض "لبيب" لأزمة صحية شديدة في الآونة الأخيرة.

ونشر الأب بطرس دانيال صور تجمعه بالفنان لطفي لبيب وحمزة العيلي عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، قائلًا: “الحمد لله على سلامة الفنان القدير والرائع والمبدع لطفي لبيب، لقد قمنا بزيارته في منزله مع الفنان المحترم Hamza El Eily، ويقدم كل الشكر والتقدير والامتنان لجمهوره ومحبيه على السؤال عنه والدعاء له”.

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان آخر لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، والذي عُرض مؤخرًا فى السينما، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.