نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان ينتهي من تصوير إعلان جديد بالساحل الشمالي.. (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير أحدث اعلاناته الجديدة بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وصور إعلانه الجديد بالساحل الشمالي، وهو من تنفيذ شو ميديا برودكشن محمود الشيخ، ومن إخراج أحمد القيعي، ومدير تصوير أحمد بشاري، وهو من إنتاج MR1 - Agence،ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.

أحدث اعمال محمد رمضان



ومن ناحية اخري، انتهي محمد رمضان والمخرج محمد دياب من تصوير 90% فى أحداث فيلم اسد، وذلك على مدار 56 يومًا.



قصة فيلم أسد



تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر.