نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. نانسي عجرم تحيي حفلًا غنائيًا في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، في لبنان، يوم الخميس الموافق 31 شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

نانسي عجرم

آخر حفلات نانسي عجرم



سبق، واحيت نانسي عجرم حفلًا غنائيًا في لندن، على مسرح "رويال ألبرت هول"، كما تألقت مؤخرا في حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان "موازين" الدولي في المغرب وخلال الحفل حملت نانسي القميص المغربي، وكذلك كرة قدم، ووقعت على قميص المنتخب المغربي، معربةً عن سعادتها بالتوقيع على القميص.



أحدث أغاني نانسي عجرم



ومن ناحية اخري، انتهت نانسي مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة لم يُعلن عن اسمها بعد، كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور.



آخر أعمال نانسي عجرم



وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية طول عمري نجمة عبر إحدى المنصات الموسيقية، كلمات هاني عبدالكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع ألكسندر مسيكيان وتُعد هذه الأغنية آخر ما لحّنه الموسيقار الراحل، وتقول كلماتها: "تلاقيك بتسهر عايش حياتك.. ولا حتى فيا بتفكر.. تلاقيك بتحكي عني لصحابك.. عن إني بعدك مش هقدر".