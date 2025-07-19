نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. فكري أباظة الممثل الذي تألق في الظل ورحل بصمت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم، الموافق 19 يوليو، وُلد الفنان الراحل فكري أباظة، أحد الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون المصري خلال السبعينيات والثمانينيات، ورغم أنه لم يكن من نجوم الصف الأول، فإن حضوره القوي وأداءه المميز جعله من الفنانين الذين لا تُنسى أدوارهم.

بداية هادئة وانطلاقة فنية

ولد فكري أباظة عام 1950، وبدأ مشواره الفني في فترة السبعينيات، حين شارك في عدد من الأفلام التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور، من أبرزها: البنات لازم تتجوز، والحساب يا مدموزيل، لم يعتمد فقط على وسامته أو انتمائه العائلي لعائلة "أباظة" الشهيرة، بل اعتمد على موهبته التي أثبتها على مدار سنوات.

أدوار داعمة لكنها لا تُنسى

رغم أن أغلب أدواره كانت ثانوية، إلا أن فكري أباظة كان يتمتع بحضور قوي على الشاشة، وقد أجاد أداء الأدوار الجادة والرومانسية، وشارك في أعمال درامية مميزة مثل مسلسل محمود المصري مع محمود عبد العزيز، وتجسيده لشخصية الصحفي في فيلم أيام السادات، وهو الدور الذي لفت الأنظار إليه بقوة.

رحيل هادئ وذكريات باقية

رحل فكري أباظة عن عالمنا في نوفمبر عام 2004، عن عمر ناهز 54 عامًا، تاركًا خلفه مشوارًا فنيًا قصيرًا لكنه مؤثر. لم يُحدث ضجيجًا عند رحيله، كما لم يسعَ إلى الأضواء طوال حياته، لكنه ظل حاضرًا في ذاكرة محبيه من خلال مشاهده المتفرقة في الأفلام والمسلسلات.