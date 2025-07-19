نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حنام ماضي فى اللقاء الثاني لمهرجان الأوبرا الصيفي علي المكشوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات برنامج المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف حيث تلتقي الفنانة حنان ماضي بجمهورها فى ثانى ليلة وذلك فى التاسعة مساء اليوم السبت 19 يوليو.

حفل حنان ماضي على المسرح المكشوف

يتضمن البرنامج نخبة من أعمالها الغنائية الشهيرة بالإضافة إلى تترات المسلسلات الدرامية التى إرتبطت بالوجدان الجمعى منها إسكندرية الصبية، كان وكان، كسبنا مشاعرنا، آسيا، عدى الهوى، عصفور المطر، مين هي، شباك قديم، اللقاء الثاني، يا غريب، على نار هادية، البحر بيخطفني، قصة الأمس، مافيش فى الأغاني، سرسب، ليه ما أعرفش، ليلة عشق، شدى الضفاير، المال والبنون، ومقدمة المسلسل الإذاعى سيدة الدارين.

نبذة عن المطربة حنان ماضي

يُذكر أن المطربة حنان ماضى إبنة محمد ماضى عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، وتُعد واحدة من أبرز الأصوات النسائية التي لمع نجمها فى سماء الموسيقى المصرية المعاصرة، درست الموسيقى منذ الصغر وأتقنت العزف على آلة الكمان ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت بتقدير إمتياز، رسمت لنفسها مسارًا فنيًا مختلفًا ظل محفورًا فى ذاكرة الجمهور، تألقت خلال حقبة تسعينيات القرن الماضى وامتزج صوتها الحالم بجماليات اللحن الشرقى، أصدرت أربعة ألبومات ناجحة وقدمت أعمالًا لاقت نجاحًا ضخمًا.