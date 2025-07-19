الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ضمن فعاليات ثقافية بسوهاج

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة سوهاج، محاضرة توعوية بعنوان "الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية"، في إطار فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن محور "تراثك ميراثك" بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف تعزيز الهوية الثقافية الوطنية.

الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية

أقيمت المحاضرة ببيت النول بقرية النسيج التابعة لمركز الكوثر، ونفذها قصر ثقافة الكوثر، ضمن برنامج الفعاليات المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، واستهلت الفعالية بكلمة ألقتها سهام رشاد، مديرة القصر، أكدت خلالها أهمية هذه اللقاءات في رفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث، والدور الحيوي الذي تلعبه الحرف اليدوية في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

من جهتها، ألقت أماني عبد الناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة "راسيات" للحرف التراثية، كلمة أوضحت خلالها أن الحرف اليدوية تمثل مرآة لذاكرة الأمة وتجسيدا حقيقيا لعمق حضارتها وتنوعها، مشيرة إلى أن اختيار قرية النسيج لتنظيم الفعالية جاء كونها نموذجا حيا لحرفة أصيلة ما زالت تمارس وتورث جيلا بعد جيل.

النسيج اليدوي

وتناولت عبد الناصر تاريخ حرفة النسيج بالمنطقة، مستعرضة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودورها في تشكيل ملامح المجتمع المحلي وتعزيز الإحساس بالانتماء، كما سلطت الضوء على القيم الجمالية المتجسدة في منتجات النسيج اليدوي، وما تحمله من رموز زخرفية تعكس البيئة المحلية والمخزون الثقافي المتراكم.

كما ناقشت المحاضرة، التي قدمت ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي، التحديات المعاصرة التي تواجه الحرفيين، خاصة في ظل المنافسة مع المنتجات الصناعية، مؤكدة الحاجة إلى تطوير أساليب التسويق والترويج بما يواكب العصر الرقمي، دون التفريط في الطابع الأصيل للحرفة.

واختتمت الفعالية بجولة تعريفية داخل ورش النسيج بقرية الكوثر، رافق الحضور خلالها شيخ النساجين الشيخ عبد الصبور هريدي، الذي استعرض مراحل صناعة النسيج اليدوي، وأجاب عن أسئلة الزوار المهتمين بتفاصيل الحرفة.