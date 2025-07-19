السلام النفسي والمجتمعي والبطولات الوطنية ضمن يوم توعوي بثقافة السويس

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، يوما ثقافيا توعويا بفرع ثقافة السويس، في إطار برامج وزارة الثقافة.

مفهوم السلام النفسي

أُقيمت الفعاليات بقصر ثقافة السويس، وأدارها الشاعر عزت المتبولي، حيث استهلت بكلمة ألقتها د. شيماء عبد الرازق، مدربة التنمية البشرية، تناولت فيها مفهوم السلام النفسي باعتباره حالة من الهدوء الداخلي والاتزان العاطفي التي يعيشها الفرد، ويتحقق من خلال التوازن بين المشاعر والأفكار والسلوكيات، والتصالح مع الذات، والقدرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات، مما ينعكس إيجابا على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

كما أوضحت أن السلام المجتمعي هو حالة من التعايش والوئام بين أفراد المجتمع، تقوم على نبذ العنف والظلم، ونشر قيم التسامح والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التماسك الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتواصلت الفعاليات، المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بكلمة لمدرب التنمية البشرية أحمد علي، أكد فيها أن الندوات الثقافية تعد مصدرا مهما للوعي والفكر، مشيرا إلى أهمية التوازن النفسي والمجتمعي في حياة الإنسان، وضرورة التصالح مع الذات كمنظور صحي يساعد على تقبل النفس والآخرين، بعيدًا عن التمرد أو الكراهية أو التنمر.

وتطرق "علي" إلى أهم خطوات تحقيق السلام النفسي، ومنها: الاحتفاء بالنجاحات، وتجنب السلبية، وتقليل التوتر، وبناء علاقات صحية مع المحيطين، بالإضافة إلى أهمية إدارة المشاعر السلبية، وممارسة التأمل والتفكير والرياضة، والتدريب على مواجهة الضغوط. وأكد أن السلام النفسي ينعكس مباشرة على تحقيق السلام المجتمعي.

أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي

وفي سياق آخر، وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس بإدارة هويدا طلعت، قدم المؤرخ د. سادات غريب محاضرة تناول خلالها الأبعاد الوطنية والتاريخية لكمين البرث، مؤكدا أن الهجوم على الكمين كان يستهدف موقعا حيويا يربط بين وسط سيناء ورفح والشيخ زويد ومناطق قبيلة الترابين.

وأشار إلى أن الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة الشهيد البطل أحمد منسي، نجحت في تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة، ما دفعهم إلى التخطيط لهجوم واسع النطاق.

كما استعرض تفاصيل الهجوم من عدة محاور، مؤكدًا أن أبطال الكمين تصدوا للهجوم ببسالة، في ملحمة بطولية أحبطت محاولة رفع علم تنظيم داعش على الكمين، مجسدين شعار العقيدة العسكرية المصرية: "النصر أو الشهادة".

واختتم كلمته بالتأكيد على أن ملحمة كمين البرث تحمل العديد من الدروس الوطنية الخالدة، التي يجب أن تتعلم منها الأجيال الحالية والقادمة، قيم الفداء والتضحية للحفاظ على تراب الوطن.