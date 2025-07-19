قصور الثقافة تخلد ذكرى الشهيد أحمد منسي في مناقشات وورش فنية ببورسعيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء حول مسيرة الشهيد البطل العقيد أحمد منسي، وذلك بفرع ثقافة بورسعيد، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الهوية الوطنية، وبمناسبة ذكرى استشهاده.

مسيرة الشهيد البطل العقيد أحمد منسي

أُقيم اللقاء ببيت ثقافة "أم خلف" جنوب بورسعيد، وتضمنت مناقشات حول نشأة ومسيرة الشهيد، للباحثة إسراء العربي، واستعرضت خلالها مشوار البطل منذ مولده عام 1978 بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحتى تخرجه في الكلية الحربية عام 1998، مؤكدة أنه عرف عنه الانضباط والشجاعة والحكمة، إلى أن تولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة، وصنع مع رفاقه ملحمة خالدة في "كمين البرث".

وتناولت الحلقة، المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تفاصيل استشهاد البطل العقيد أحمد منسي وعدد من الجنود والضباط من أبطال القوات المسلحة المصرية في ملحمة البرث، التي وقعت جنوب مدينة رفح بشمال سيناء، حين تصدى أبطال الكمين لهجوم إرهابي غادر شنته عناصر تكفيرية على الموقع، فواجهوهم ببسالة حتى الرمق الأخير، رافضين الانسحاب أو الاستسلام، تحت راية "النصر أو الشهادة".

وأكدت العربي أن الشهيد أحمد منسي لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان تجسيدا لروح مصر القتالية التي لا تنكسر، مشيرة إلى أن ملحمة البرث ستظل علامة فارقة في سجل الوطنية المصرية، تخلد قيم الفداء والتضحية، وتلهم الأجيال الجديدة معاني الوفاء للوطن والدفاع عن ترابه.

ورش فنية بثقافة بورسعيد

وتواصلت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني، بورشة فنية للفنانة منار نور الدين، صمّم خلالها الأطفال والشباب لوحات فنية تجسد بطولات شهداء الكمين، في تعبير وجداني عن تقديرهم لمن ضحوا بحياتهم من أجل مصر.