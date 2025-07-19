نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويتو منير وتامر حسني يحتل المركز الأول على يوتيوب مصر لأغاني الصيف.. وسالم الهندي يهنأهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اثبت دويتو اغنية "الذوق العالي" للنجمين "الكينج" محمد منير و"مطرب الجيل" تامر حسني إنه اسما على مسمى معتليا قمة التريند والمركز الأول في قائمة اليوتيوب ومنصة X لاغاني الصيف في مصر بعد مضي ثلاثة ايام على صدور العمل، وقد تحقق هذا الانجاز بتظافر جهود رباعية اطرافها: مجموعة روتاتا للموسيقى، والفنانين محمد منير وتامر حسني، وصناع اغنية "الذوق العالي" كلاما ولحنا وتوزيعا وغناء وتصويرا، يضاف اليهم الجمهور الكبير من المنايره والتمرواويه المؤازرين للنجمين ما يؤكد الشعبية الكبيرة التي يملكانها.

و وجه سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة التهنئة لكل من منير وتامر على ما حققه الديو الذي جمعهما من نجاح ومشاهدة مؤكدا إنه ليس غريبا ان يتصدرا قمة التريند لان الاثنين وروتانا اعتادوا على تحقيق المركز الأول في كل ما يتم تقديمه. وبالفعل يعد دويتو "الذوق العالي" ابرز مفاجات الموسم الغنائي الصيفي ان لم يكن ايضا للعام 2025.

تفاصيل الذوق العالي

أغنية "الذوق العالي" من كلمات تامر حسين،وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتُعد إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد "لينا ميعاد.



كلمات الأغنية

عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي

آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي

عمال تعلي الذوق بذوقك العالي العالي

آه یا واخدنا لفوق حلاوتك ياللي في بالي ياللي في بالي

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

هتتباس يعني هتتباس

دوقني شهدك أدوق ده انا هنيئا لي هنيئا لي

اصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي اللي بيجرالي

دوقني شهدك أدوق ده انا هنيئا لي هنيئا لي

اصل مفيش مخلوق يجراله اللي بيجرالي اللي بيجرالي

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

انت اختصار لمعنى الجمال والورد مال ميل عليك

هليت بألوان الربيع وقفوا الجميع يتغازلوا فيك

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

ده لولا حوالينا الناس ده لولا حوالينا الناس

هتتباس يعني هتتباس.