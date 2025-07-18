نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه في عالم الغناء only you في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح عبد الله نجل الفنان الكبير عمرو مصطفى أولى تجاربه في عالم الغناء، وذلك عبر مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي ويوتيوب.

وحرص عمرو مصطفى على دهم نجله ونشر مقطع من الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهًا طرح الأغنية وخروجها للنور.

كما يطمح عبد الله في تحقيق أسلوب مختلف في عالم الغناء، حيث عكف خلال الفترة الماضية على تكوين هوية شبابية مستقلة تتلائم مع أفكاره، والتي ستخرج للنور قريبًا بأغنية باللغة الإنجليزية.

والمفاجأة أن عبد الله يعتبر one man crew، حيث أن الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أيضًا.