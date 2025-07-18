مجدي الزهار: حفلات الساحل دليل واضح على شعبية مطربي المهرجانات

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر مطرب المهرجانات مجدي الزهار عن احترامه للنقاد الذين يوجهون انتقادات لمطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أن لكل شخص وجهة نظره التي يجب احترامها، مؤكدًا على أن الجمهور هو الحكم الحقيقي في النهاية، بأعتباره من يختار الأغاني في النهاية وهو المقياس على حد وصفه.

وتابع الزهار حديثه في بيان صحفي قائلًا:"النقاد لهم كل الاحترام، لكن الجمهور هو اللي بيختار وبيحبنا، وعشان كده إحنا مكملين في تقديم أعمالنا بكل حب وتطوير."

وأضاف مجدي أن كلمات أغانيه وأغاني المهرجانات عمومًا تم تعديلها مؤخرًا بما يتناسب مع الذوق العام، موضحًا أن "الهدف هو احترام المستمعين وعدم تجاوز الخطوط التي قد تزعج البعض، خاصة مع انتشار الفن بشكل أوسع."

وأشار مجدي إلى أن موسم المصايف الحالي شهد إقبالًا كبيرًا على أغاني المهرجانات، حيث يحبها المصطافون ويعتبرونها جزءًا من أجواء الصيف والتسلية، مضيفًا:"الناس في الساحل بتسمع أغاني المهرجانات، وده بيبان من كثرة الحفلات اللي بنعملها هناك، وأنا عندي أكثر من حفل قادم في الساحل قريبًا، وده دليل قوي إن لمطربي المهرجانات مكانة محترمة وسط كبار الفنانين."

وأختتم الزهار حديثه قائًلا:"الحمد لله حققت قناتي على يوتيوب أكثر من 160 مليون مشاهدة في ثلاث سنوات فقط، وده رقم مش بسيط مقارنةً بكثير من مطربين كبار عندهم مسيرة طويلة لكن ما وصلوش للكم ده من المشاهدات، ده بيعكس شعبية أغاني المهرجانات وجمهورها الكبير اللي بيحب الموسيقى اللي بنقدمها. النقاد ممكن يكون عندهم آراء مختلفة وأنا بحترمها، لكن الجمهور هو اللي بيختار وبيدعمنا، وده اللي بيخلينا مستمرين."

نجاح "وحشني أخويا بقاله كتير" يفتح أبواب جديدة لمجدي الزهار



كان قد طرح مجدي الزهار مؤخرًا أغنيته "وحشني أخويا بقاله كتير، وحققت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل ومواقع الفيديو، حيث تخطت الأغنية 60 ألف مشاهدة أول يومين من طرحها، والأغنية كتب كلماتها سمير مكاوي، ووُزعت موسيقيًا بواسطة مانو الهرم، وانتجها محمد رمضان.

"حبك ده غلطة عمري".. منتصف يوليو

ويستعد مجدي الزهار لطرح أغنيته الجديدة "حبك ده غلطة عمري" في منتصف يوليو 2025، وهي من كلمات الجارح، وإنتاج حبيشه برودكشن محمد رمضان وتوزيع أحمد موحا.