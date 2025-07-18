القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة رنا رئيس علي تهنئة زوجها يسري علي، بمناسبة عيد ميلاده الأول بعد زواجهما، برسالة مليئة بالحب.

رنا رئيس تهنئ زوجها في عيد ميلاده

واحتفلت رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعة صورة جمعتهما منذ صغرهما وحتى بعد زواجهما.

رنا رئيس توجه رسالة حب لزوجها

ووجهت رنا رئيس رسالة حب لزوجها، وكتبت: “كانت طفولتي معه وكبرنا معًا، خطوة بخطوة، كأن الحياة رتّبت لنا دروبها منذ البداية، واليوم هو بجانبي... حبيبي، لم يعد ذلك الطفل، بل الرجل الذي تحتضن روحي حضوره، وتطمئن كلّ خلاياي في صوته، كل سنة وانت طيب”.

علاقة رنا رئيس بزوجها يسري علي

وتعود صداقة رنا رئيس ويسري على، إلى أيام المدرسة الثانوية، وتحوّلت لاحقًا إلى علاقة حب، وفي نوفمبر 2022، فاجأ يسري، رنا بتقديم خاتم الخطوبة لها أثناء استضافتها في برنامج منى الشاذلي، وتم الإعلان عن عقد القران في مارس 2025 بشكل مفاجئ، ثم أُقيم حفل الزفاف مساء يوم الاثنين 5 مايو 2025 بأحد فنادق القاهرة.

اخر اعمال رنا رئيس

وكان اخر اعمال رنا رئيس هو مسلسل "سيد الناس" إلى جانب الفنان عمرو سعد، حيث عُرض العمل خلال موسم رمضان الماضي لعام 2025، وضم نخبة من النجوم، كما كانت لها مشاركة بارزة في الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي بُث عبر منصة "شاهد"، وحقق تفاعلًا واسعًا من الجمهور، مؤكدة حضورها القوي في الساحة الدرامية خلال الفترة الأخيرة.