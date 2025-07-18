نهي صالح تتألق بالفوشيا في أحدث ظهور لها بعد الزواج (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - خضعت الفنانة نهي صالح لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها لجمهورها من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث يعد هو الظهور الأول لها بعد الزواج منذ ما يقرب من شهر ونصف.

نشرت نهي صالح مجموعة من صور جلسة التصوير، والتي ظهرت فيها بإطلالة صيفية مبهجة، بعدسة المصورة الشهيرة جومانا رزق، حيث تألقت باللون الفوشيا اتسمت فيها بالبساطة والجمال.

زواج الفنانة نهي صالح

وكانت قد احتفلت الفنانة الشابة نهي صالح بحفل زفافها علي احد رجال الأعمال وذلك في جو اسري وعائلي، حيث حضر عدد من أقارب العروسين وأصدقاءهما حفل الزفاف الذي أقيم بشكل خاص.

زفاف الفنانة نهي صالح

آخر أعمال الفنانة نهي صالح

يذكر ان آخر أعمال الفنانة نهي صالح هو مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وعرض علي شاشات قنوات المتحدة وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان محمود حافظ وسماء إبراهيم وآخرين وهو من اخراج سامح عبدالعزيز.

ومن اهم أعمال نهي صالح المعروفة مسلسل رمضان كريم الجزء الأول والجزء الثاني، ومسلسل الباطنية، ومسلسل شارع عبدالعزيز ومسلسل وضع امني ومسلسل وش تاني وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وتستعد نهي صالح خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية، حيث تفاضل بين اكثر من عمل فني معروض عليها، علي ان تستعد للتصوير خلال ايام قليلة.