نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الليثي يستعد لإحياء حفل ليالي مراسي 9 أغسطس ومهرجان قرطاج بتونس 29 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاله من النشاط الفني يعيشها النجم الشعبي محمود الليثي حيث يستعد خلال الفتره المقبله لاحياء العديد من الحفلات الهامه خلال صيف ٢٠٢٥ حيث يقوم يوم السبت ٩ اغسطس بأحياء حفل ضخم ضمن احتفالات ليالي مراسي ويوم ٢٩ يوليو يستعد لاحياء واحده من اضخم حفلاته ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفنون الشعبية بقرطاج تونس.

وقد أعلن مؤخرا الفنان محمود الليثي عن مشاركته المنتظرة في مهرجان مراسي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بوستر الحفل وعلّق قائلًا: مهرجان مراسي 2025 بفضل الله، عم المجال.



ويُقام حفله المنتظر في التاسع من أغسطس، ليضفي بأغانيه الشعبية المميزة أجواءً من البهجة بين جمهور الساحل الشمالي.

حيث قد طرح "الليثي" مؤخرا احدث اغنيه بعنوان "قدها من يومي انا قدها" الديو الذي جمعه مع النجم محمد رمضان وقد حقق انتشارا واسعا وتفاعلا مع العديد من رواد السوشيال ميديا بمجرد طرحه علي جميع منصات التواصل الإجتماعى والتطبيقات الموسيقية.