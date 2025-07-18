نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تتصدر قائمة التريند على يوتيوب بـ "خبر عاجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمه امال ماهر التريند بمواقع التواصل الإجتماعى مؤخرا حيث دخلت احدث أغانيها "خبر عاجل" قائمة التريند عاليوتيوب وذلك بعد طرحها استعدادا لطرح البومها الغنائي "حاجه غير" الاحد علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

حيث إن الأغنية قد حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور فور طرحها

"خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي توما، وتُعد من أبرز الأغاني في الساحة الغنائية لهذا الصيف.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، وهى: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.



وأغنية "عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.