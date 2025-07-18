"الإعلاميين" تُشكّل غرفة عمليات على مدار الساعة لتسهيل عمل الإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتيسير مهام الإعلاميين المكلفين بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

وتتولى رئاسة الغرفة الإعلامية، السيدة النائبة نادية مبروك – عضو مجلس النقابة وعضو مجلس الشيوخ – وتضم في عضويتها كل من:

السيدة الأستاذة: سهام صالح – وكيل أول نقابة الإعلاميين

السيد الأستاذ:خالد فتوح – أمين صندوق نقابة الإعلاميين

السيدة الأستاذة:ريهام إبراهيم – عضو مجلس النقابة

السيد الأستاذ: أيمن عدلي – عضو مجلس النقابة

وأكد نقيب الإعلاميين، أن هناك تنسيقًا دائمًا ومباشرًا مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجه الإعلاميين خلال أداء مهامهم، سواء من المراسلين أو المحررين أو المخرجين أو مقدمي البرامج ومذيعي النشرات، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية، منظمة، وواعية لهذا الاستحقاق الدستوري.