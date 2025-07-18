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رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة

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  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 1/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 2/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 3/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 4/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 5/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 6/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 7/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 8/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 9/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 10/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 11/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 12/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 13/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 14/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 15/16
  • رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة 16/16

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا البحراوي يتألق بحفل استثنائي فى مهرجان "بورتو بيتس" العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي حفلا غنائيا ضخما من حيث الجمهور والتجهيزات داخل جولف بورتو مارينا ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس".

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صعد البحراوي علي خشبة المسرح عقب عاصفة من هتافات الجمهور التي تطالب ببدء حفله وافتتح وصلته بأغنية "سيبت كل الناس "لجورج وسوف وسط عاصفة من هتافات الاستقبال الحار.

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واشعل رضا البحراوي الحفل بعد كبير من اغانيه الطربية المميزة منها  سمعت كلامكم عني،  النمر، سيبوني محدش ليه خير عليا، أنت يا جدع،عملت أيه يا زمن.. بالاضافة إلى أغنية "المقص".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

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الحفل من تنظيم المنتح ياسر الحريري وتميز بآجواء اللايف العالمية من مسرح ضخم لتامر فوزي واضاءة مبهرة وليد الحريري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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