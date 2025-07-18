بإطلالة جريئه.. ميريام فارس تتألق في أحدث ظهور لها على البحر

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ميريام فارس في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور خلال قضائها عطلتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ ميريام فارس

وظهرت ميريام فارس بإطلالة جريئه، مرتدية مايو قطعتين اسود وفوقه كاش مايو قطعتين من اللون الازرق الغامق، وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها.

اخر اعمال ميريام فارس

وكان اخر اعمال ميريام فارس هي أغنية غنيلي شوي شوي، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ومختلف منصات الإستماع الموسيقى، وايضا طرحت فيديو كليب "لحبيبي" الذي طرحته مؤخرا عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان ميريام فارس ويوسف العماني، توزيع ميريام فارس.

كلمات اغنية "لحبيبي"

وجاءت كلمات اغنية لحبيبي، كالتالي: "لحبيبي قولوله، اني احبه همسوله، وإنه ساكن وسط قلبي، واموت بلحظة وصوله، طرشوله، قولوله، اني احبه قولوله، تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي، يلي منورلي حياتي، وعايش انت فخيالي، تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي، يلي منورلي حياتي، وعايش انت فخيالي، طرشوله، قولوله، اني احبه قولوله، انا ما ابي حد ثاني، غرامك صار عنواني، يا هبة ربي الجميلة، اسمك نصفي الثاني، انا ما ابي حد ثاني، غرامك صار عنواني، يا هبة ربي الجميلة، اسمك نصفي الثاني"