شروط وأسعار تذاكر حفل أنغام بـ مهرجان العلمين 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أنغام لـ إحياء حفلا غنائيا على مسرح «يو أرينا»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025.

موعد حفل أنغام بمهرجان العلمين 2025

وينطلق حفل أنغام على مسرح «يو أرينا»، اليوم الجمعة 18 يوليو أولى حفلات مهرجان العلمين في نسخته الثالثة، في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً.

أسعار تذاكر حفل أنغام في مهرجان العلمين 2025

وقسمت أسعار تذاكر حفل أنغام إلى فئات، أبرزها: الـ lounges لثمانِي أفراد بلغت قيمتها 150 ألف جنيه، الـ high tabels لخمسة أفراد بلغت قيمتها 75 ألف جنيه، الـ front line بـلغت قيمتها 10000 جنيه، الـ fan pit بـلغت قيمتها 2000 جنيه، الـ ragular وصلت إلى 1000 جنيه.

شروط حفل أنغام بمهرجان العلمين 2025

ومن جانبه، وضعت الشركة المنظمة لحفل أنغام بمهرجان العلمين مجموعة من الشروط، أبرزها: فتح أبواب الدخول في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضرورة استلام التذكرة الورقية مسبقًا من أحد فروع منصة “تذكرتي”، وطباعتها قبل التوجه إلى الحفل، عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عامًا، ممنوع دخول المأكولات والمشروبات إلى ساحة الحفل، لا يُسمح باسترجاع أو استبدال التذاكر بعد شرائها.

أخر أعمال أنغام

وكان أخر أعمال أنغام طرحها لألبوم تيجي نسيب، الذي يضم 12 أغنية، وهم: أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.