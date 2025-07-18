اليوم.. تشييع جثمان والدة هند صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - تشيّع الفنانة هند صبري، اليوم الجمعة، جثمان والدتها إلى مثواها الأخير في مسقط رأسها بتونس، بعد أن رحلت والدتها تن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.





ومن المقرر أن يُقام الدفن اليوم في تونس، بعد صلاة العصر، بـ مقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، كما سينطلق الموكب الجنائزي على الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد الزوال، من منزل الفقيدة الكائن بـ 456 سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، أما تُقام مراسم التشييع والدفن في رحاب منزل الفقيدة في وطنها الأم تونس.

وسيُقام العزاء في القاهرة في موعد يُحدَّد لاحقًا، وذلك حسبما جاء في النعي الرسمي للفنانة، التي حرصت على أن تكشف كل تفاصيل موعد ومكان جنازة والدتها، وأيضًا مكان عزاء الراحلة، مطالبة الجميع بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.