نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عادل حسان: أهدافي تبدأ بعودة إصدارات القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطته لتطوير مشروع النشر بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أعلن المخرج عادل حسان - مدير المركز، عن بدء تلقى المركز ترشيحات النشر من السادة الكتاب والباحثين، وذلك بعد موافقة المخرج خالد جلال - رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة علي تشكيل لجنة فحص علي أعلي مستوي من المتخصصين لإجازة الترشيحات المقدمة من الباحثين للنشر.

يأتي ذلك في إطار الإعداد والتجهيز لاستئناف مشروع النشر بالمركز، من خلال السلاسل المتخصصة في مجالات دراسات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

و يتم استقبال الأعمال المرشحة في مقر المركز ( ٩ شارع حسن صبري الزمالك )، خلال الفترة من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة مساء أيام ( الأحد: الخميس - عدا الاجازات الرسمية )، أو إرسال الترشيحات على إيميل المركز:

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