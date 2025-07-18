نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي قدورة: المزيكا حرام بكل أشكالها.. وبرنامجي مش ديني لأني مش شيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان المعتزل علي قدورة أنه لا يعتبر برنامجه الجديد “دينيًا”، لكنه يحمل رسائل اجتماعية تستهدف فئة الشباب، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن الفن عن قناعة شخصية، وأنه يرى “المزيكا” حرامًا بكل أشكالها.

وقال “قدورة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بنظرة تانية الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي على قناة الشمس: برنامجي شبابي اجتماعي، وأنا مستني الناس تشوفه وتحكم.



وردًا على سؤال هل ده برنامج ديني ولا لأ؟، رد علي قدورة قائلًا: هو مش برنامج ديني، لأني مش شيخ، إنما فكرتي كانت إننا نوجّه الشباب ونديهم نصايح تساعدهم لما يمروا بمشاكل، وقدمنا ده بلغة الجيل الجديد علشان يحسوا إنه قريب منهم.

وعن اعتزاله الفن رغم نجاحه وانتشاره، تابع: القرار مجاش في يوم وليلة، كنت بفكر فيه من فترة، وبالذات في آخر أيام ليا في المجال، وكنت بحاول أقرب من ربنا، والغناء اللي بدأت به كان طاقة شبابية أو نزوة، وكان الهدف منها إني اشتهر.



وأضاف: الحرام بيّن والحلال بيّن، وكلنا عارفين ده. وأنا كمسلم شايف إن المزيكا حرام بكل أنواعها



وحول الفرق بين الفن الهادف والهابط من وجهة نظره، قال: "أنا هتكلم عن حتتي، اللي هي المزيكا والمعازف، واللي بشوف إنها نوع من لهو الحديث، اللي بيخلي الناس تهرب من مشاكلها، ويحرك غرائز، ويدفعهم يقولوا كلام مش كويس"