نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريًا.. شبكة تليفزيون «الحياة» تعرض حفل النجمة أنغام في افتتاح مهرجان العلمين الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض شبكة تليفزيون الحياة، الليلة، حفل افتتاح مهرجان العلمين حصريًا، على الهواء مباشرة، حيث سيكون جمهورها على موعد مع لحظات مميزة من السحر والطرب؛ حيث ستشارك النجمة المصرية أنغام في هذا الحدث الكبير، وستقدم باقة من أجمل أغانيها التي يعشقها محبوها.



ويتميز حفل النجمة أنغام، بمشاركة المايسترو هاني فرحات، والذي سيقود أوركسترا، ليمزج صوت النجمة أنغام مع الموسيقى الساحرة، لتقدم أداء فني، وتجربة صوتية فريدة تجمع بين الكلاسيكية والإبداع.



ومن المُقرر، أن يبدأ البث الحصري لحفل افتتاح مهرجان العلمين للنجمة أنغام، حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة الليلة الساعة 11 مساءً، ليستمتع الملايين في مصر والوطن والعربي وفي جميع أنحاء العالم بطرب «صوت مصر» النجمة أنغام.



يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة سبق وأن تميزت ببث حفلات نجوم الغناء مصر والوطن العربي خلال عدد من الفعاليات الكبرى، وعلى رأسها مهرجان العلمين، ومهرجانات الموسيقي، ما أسهم في نقل حالة الثقافة والفنون للملايين في مصر والدول العربية ومحبي الطرب العربي حول العالم.