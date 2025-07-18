نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة سماء إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سماء إبراهيم عن وفاة خالها، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت سماء إبراهيم صوره لخالها الراحل معلقه:إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل إلى رحمة الله خالي العزيز اللواء محمد علي، كان بطلا ليس فقط في حرب أكتوبر بل كان بطلا دوما بأفعاله وحكمته وإصراره على أن يكون الحق عنوانا له ولنا جميعا، كان حريصا على أن يجمعنا دوما في صحبته، وهو اليوم ذهب للقاء الأحبة فسلامي لك ودعواتي بالرحمة والمغفرة وسلام من قلبي أحمله له لأمي وأبي وأخي ولكل من سبقونا إلى دار الحق.

آخر أعمال سماء إبراهيم

وتألقت سما إبراهيم في السباق الرمضاني الماضي بجانب محمد هنيدي، في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» والذي يضم مجموعة من النجوم، منهم هناء الشوربجي، نهى عابدين، صبري فواز، خالد أنور، وليد فواز، تامر فرج، محمود حافظ، جيهان خليل، وإسماعيل فرغلي.