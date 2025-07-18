نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي قدورة: حمو بيكا وحسن شاكوش عندهم نية الاعتزال.. دائمًا بيكلموني عن الفكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان المعتزل علي قدورة أن قرار اعتزاله جاء بعد فترة من تأنيب الضمير ومحاولة الاقتراب من الله، موضحًا أن كثيرًا من الفنانين تواصلوا معه بعد اعتزاله وأبدوا دعمهم الكامل، مشيرًا إلى أن النية في التوبة موجودة عند أغلبهم.

وقال “قدورة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بنظرة تانية، الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي على قناة الشمس:، عن فكرة اعتزال حمو بيكا وحسن شاكوش الفن خلال الفترة المقبلة: كلهم كلموني وقالولي ربنا يهديك، وكلهم والله جايين، بس المسألة محتاجة إن الواحد يتمعن مع نفسه ولو شوية، تقريبًا كلهم عندهم النية، وربنا يكتبها لهم.

وتحدث “قدورة” عن مشاعره في فترة الغناء، قائلًا: "أكيد طبعًا كان بيجيلي تأنيب ضمير، وده اللي حصل مؤخرًا وخلاني أعلن اعتزالي، وأتبرأ من كل الأغاني لوجه الله، وكفاية عليا ذنوب، لكن قبل كده، كنت في غفلة، وكنت بفكر إن الحاجة دي حلال ما دام إني مش بأذي حد.



وأضاف: فيه فنانين بيغنوا وشايفين نفسهم متدينين، بس أنا كنت بعيد تمامًا، وفيه حاجات تانية هادفة زي الأفلام والشِعر والإلقاء، لكن المعازف والرقص دي أنا كنت واقع فيها، وده اللي خلاني أوقف وأرجع خطوة للخلف.



