نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لحادث تصادم.. شيماء سيف تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيماء سيف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لحادث تصادم أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بأكتوبر.

شيماء سيف

آخر أعمال شيماء سيف

وعلى الصعيد المهني، كانت شيماء سيف قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "إش إش"، الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة ولاقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المسلسل ضم نخبة من النجوم مثل مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، وانتصار، وكان من تأليف وإخراج محمد سامي.

أحداث مسلسل إش إش

وروي المسلسل قصة شروق، المعروفة باسم إش إش، التي نشأت في ظروف صعبة واضطرت للعمل كراقصة لإعالة أسرتها. ورغم نجاحها في هذا المجال، تسعى جاهدةً لتغيير حياتها عبر تعلم الإنجليزية والعمل في مركز اتصالات، أملًا في ترك الرقص نهائيًا.