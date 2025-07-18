ناهد السباعي تعلق على شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفى:" عيب اللي بتعملوه وحرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة ناهد السباعي على شائعة وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر صفحات السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "السباعي" عبر خاصية الاستوري:"يا جماعة طنط زيزي والدة منة شلبي بخير وصحتها كويسة الحمدلله عيب إلى بتعملوه دة حرام، منة ممكن تكون بتصور أو مسافرة وتتخض الخضة دي".

آخر اعمال ناهد السباعي



وكان اخر اعمال ناهد السباعي هو مسلسل «أشغال شقة» من بطولة هشام ماجد في دور الزوج، وأسماء جلال في دور الزوجة، وشيرين في دور والدة الزوج، وسلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، إلى جانب مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم.



وايضا شاركت في مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض مؤخرًا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويتناول العمل قصة صراع بين عائلتين تسعي إحداهما للانتقام من العائلة الأخرى، كما يعتمد على أجواء الجريمة والغموض، مكون من 50 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، مريم الخشت، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، والراحلين أشرف عبدالغفور وناهد رشدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.