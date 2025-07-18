نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشيرة إسماعيل ترد على انتقادات عدم الرفق بالحيوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة مشيرة إسماعيل وابنتها مشيرة علي الحجار، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وخلال الحلقة، علقت مشيرة على الحجار، على الانتقادات التي نالت والدتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها بالتسبب في غلق عيادة بيطرية داخل العمارة التي تسكن بها، قائلة إن الأشخاص الذين يوجهون السباب والشتائم للمشاهير أو غيرهم على منصات التواصل الاجتماعي، لا يجرحون الشخص بمفرده، بل يتأثر عدد كبير ممن حوله من الأشخاص بسبب هذا الهجوم، سواء عائلته أو أصدقائه أو المقربين منه بشكل عام.

أبرز تصريحات مشيرة اسماعيل

تابعت: "الفنان كده كده عنده مناعة من الحاجات دي وأتعود عليها تحصل، بس اللي حواليه مش في الوسط الفني مش متعودين على ده"، لافتة إلى أنها شعرت بالخضة عندما شاهدت الهجوم الكبير على والدتها على منصات التواصل الاجتماعي.

أضافت: "بقيت مضايقة جدا من الناس اللي مركزة مع مين كبر ومين عجز، ومين خرف ومين طلق! بقى في تنمر كتير بيحصل"، وفيما يتعلق باتهامات أن والدتها لا ترفق بالحيوان، أجابت بضحكة ساخرة، موضحة أن والدتها ترسل إليها أكلا لتضعه لكلاب الشارع.

أردفت أن الناس تحكم على بعصها من سماع بعض القصص، دون معايشة أو رؤية التفاصيل الحقيقية، متابعة: "واللي بيتنمروا على كبار السن دول، عيب يا جماعة، أنتوا هتكبروا وهتبقوا عايزين تعيشوا بطريقة معينة تريحكم، حاولوا تتفهموا ده".

من جانبها علقت مشيرة إسماعيل على الأمر، قائلة: "في شلة كلاب في الشارع بنزلهم الأكل، وعارفاهم وعارفيني، وكمان لما صحابي كانوا بيسافروا كانوا بيبعتولي كلابهم يعيشوا معايا في البيت"، مضيفة: "أنا معنديش فيس بوك ولا واتس آب، ومبقراش الحاجات دي، واللي يكتب يكتب، اللي يشتم حسابه مع ربنا ماليش دعوة، أنا معملتش حاجة أتشتم عليها، وربنا مبيسبش حق حد أبدا، لو سمعت بقول منك لله يا أخ أو يا أخت حسابك عند ربنا".