نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يطرح البوستر الدعائي الثاني لفيلم "THE SEVEN DOGS" لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية البوستر الدعائي الثاني لفيلم "THE SEVEN DOGS" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، والمقرر عرضه بـ دور العرض السينمائية قريبًا ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي سياق آخر تصدر العمل محركات البحث المختلفة وخاصة موقع جوجل، وكتب تركي:" الحمدلله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز واحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هناء الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيره.

فريق عمل الفيلم

ويذكر أن يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، تارا عماد، سيد رجب، ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالمين.