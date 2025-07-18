نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تكشف عن الإعلان الرسمي لفيلمها الجديد "روكي الغلابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن البرومو الرسمي لأحدث أعمالها السينمائية، والذي يحمل اسم "روكي الغلابة"، والمقرر طرحه بـ دور العرض السينمائية يوم 30 يوليو الجاري، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت دنيا سمير غانم البرومو، معلقة عليه: "الإعلان الرسمي لفيلم روكي الغلابة، 30 يوليو بجميع سينمات مصر".

قصة فيلم روكي الغلابة





وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.



أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.