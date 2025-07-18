نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يتصدر تريند "جوجل" والسبب أغنية "إية يا قلبي".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رمضان تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي،خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طرح أحدث أغانيه «إيه يا قلبي»، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

تفاصيل اغنيه "إية يا قلبي"



وجاءت اغنيه "إية يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.



كلمات اغنية "إية يا قلبي"



وتقول كلمات الأغنية: "معاكي ببقى بيبي معاهم عمو، مع كل الناس محمد معاكي ببقى حمو.. وبقيتي تهمي قلبي اللي مكانش حد هامه.. بحل أي حوار بس انتي حوار معرفش حله.. إيه يا قلبي".



أحدث اعمال محمد رمضان



ومن ناحية اخري، انتهي محمد رمضان والمخرج محمد دياب من تصوير 90% فى أحداث فيلم اسد، وذلك على مدار 56 يومًا.



قصة فيلم أسد



تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر.