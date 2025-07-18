نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر F1 يشعل موسم أفلام الصيف.. وسباق براد بيت يتفوّق نقديًا وجماهيريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل موجة ردود الفعل الإيجابية على فيلم F1 للنجم العالمي براد بيت، والذي يشقّ طريقه بسرعة خاطفة إلى صدارة المشهد السينمائي، بعدما نجح في الجمع بين التشويق الرياضي والدراما الإنسانية، في عمل بصري ضخم يخطف الأنفاس ويعيد تعريف أفلام سباقات السيارات.

الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم الفورمولا 1، لم يحقق فقط حضورًا جماهيريًا قويًا، بل حصل أيضًا على إشادات نقدية واسعة، جعلته يُصنّف كأحد أبرز إنتاجات هوليوود هذا العام،ومع تصدّره شباك التذاكر وتحقيقه ملايين الدولارات عالميًا، عاد الاهتمام مجددًا بنوعية الأفلام التي تتناول حلبة السرعة وتفاصيل الكواليس المثيرة خلف عالم المحرّكات والأبطال.

وبينما يلمع اسم F1 حاليًا، لا يمكن تجاهل مجموعة من الأعمال التي أرست قواعد هذا النوع السينمائي، وحققت تأثيرًا لا يُنسى:

Ford v Ferrari (2019)

ملحمة درامية من بطولة كريستيان بيل ومات ديمون، تروي المواجهة الأسطورية بين شركتي فورد وفيراري خلال ستينيات القرن الماضي، في محاولة لصناعة سيارة خارقة قادرة على الفوز بسباق "لومان" الشهير. الفيلم مزج ببراعة بين الرياضة والتاريخ والهندسة، ليصبح أحد أنجح أفلام السيارات على الإطلاق.

Rush (2013)

بإخراج رون هاورد، قدم الفيلم توثيقًا مذهلًا للمنافسة القوية بين "جيمس هانت" و"نيكي لاودا" في موسم الفورمولا 1 لعام 1976. العمل تميّز بعمق نفسي وتفاصيل دقيقة في تصوير شخصيتي السائقين، ونجح في منح الجمهور جرعة مكثّفة من الإثارة والإنسانية في آنٍ واحد.

Days of Thunder (1990)

عودة توم كروز لعالم السرعة بعد Top Gun، في فيلم يجمع بين الإثارة الرومانسية والحركة داخل سباقات ناسكار. الأداء الحيوي، إلى جانب موسيقى هانز زيمر، جعل الفيلم قطعة أيقونية من تسعينيات هوليوود، لا تزال حاضرة في ذاكرة عشّاق أفلام السيارات.