نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم جُدد في قلعة "هوجورتس" ينضمون لمسلسل Harry Potter المنتظر على HBO في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمّ أربعة نجوم إلى طاقم العمل المرتقب لمسلسل Harry Potter المقرر عرضه عام 2027 على شبكة HBO، في خطوة تزيد من ترقّب الجمهور العالمي لهذا العمل الساحر.

فقد تأكّد انضمام روري ويلموت في دور نيفيل لونجبوتوم، وأموس كيتسون في شخصية دودلي دورسلي، إلى جانب لويز بريلي في دور السيدة رولاندا هوتش، وأنتون ليسر الذي سيُجسّد دور صانع العُصي الشهير جاريك أوليفاندر.

هذا الإعلان يأتي في وقت تستمر فيه التحضيرات الضخمة لإطلاق المسلسل الذي يُعد أضخم إنتاج تلفزيوني مقتبس من سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة، حيث تُعيد HBO تقديم القصة الشهيرة بأسلوب جديد ومواسم متعددة، يمتد كل موسم منها لتكييف كتاب من سلسلة الكاتبة جي كي رولينج، بإجمالي سبعة مواسم.

وقد سبق أن أثار اختيار النجم البريطاني الغاني الأصل بابا إيسيدو لتجسيد دور سيفيروس سناب جدلًا واسعًا على الإنترنت، تخلّلته انتقادات عنصرية. لكن النجم جيسون إسحاق، الذي لعب دور لوسيوس مالفوي في الأفلام الأصلية، دافع بشدّة عن إيسيدو، واصفًا إيّاه بـ "واحد من أعظم الممثلين الذين رآهم في حياته"، ومُعتبِرًا الانتقادات الموجهة إليه "عنصرية صريحة".

وقال إسحاق في تصريحه لموقع Collider: "بابا إيسيدو موهبة استثنائية، وما سيفعله في هذا الدور سيفاجئ الجميع… هناك من يسخر منه عبر الإنترنت بوقاحة، لكن كل فريق العمل رائع، وسيُذهلون من أدائه عندما يرونه على الشاشة."

إيسيدو، الذي لمع اسمه في أعمال درامية كـ I May Destroy You وLazarus Project وBlack Mirror، سيحمل عبء دورٍ أيقوني أدّاه الراحل آلان ريكمان بإتقان في النسخ السينمائية، ما يزيد من حجم التحدّي والتوقّعات.

من جهة أخرى، كشفت تقارير جديدة عن تأجيل طرح المسلسل إلى عام 2027، بعدما كان مخطّطًا إصداره في وقت أقرب، وذلك بسبب الطموحات الإنتاجية الضخمة. وقد صرّح جي بي بريت، رئيس البث العالمي في شركة Warner Bros. Discovery، قائلًا: "نحن نُعدّ لسلسلة Harry Potter على أعلى مستوى ممكن من الجودة، وقد يكون هذا المشروع هو الحدث الأضخم عند طرحه."

العمل من تأليف فرانسيسكا جاردينر (التي صنعت مجد مسلسل Succession) وسيتولى مارك ميلود إخراج عدد من حلقاته، ليصبح المشروع أشبه بـ "النسخة الذهبية" من عالم هاري بوتر، لكن بحلة درامية أعمق وإنتاج تليفزيوني ضخم.