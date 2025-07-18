نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... هيدي كرم تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن خطفت الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها بعدد من الصور التي حازت على إعجاب الآلاف فور نشرها، لتتحول إلى حديث السوشيال ميديا في وقت قياسي.

وفي سياق متصل، أطلت هيدي كرم بفستان أبيض قصير مزين بنقوش زهرية، جمع بين البساطة والأنوثة الراقية، ما أضفى على إطلالتها جاذبية خاصة ولمسة مفعمة بالحيوية، تناسب أجواء الصيف وتعكس ثقتها بنفسها ورشاقتها اللافتة. وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع، حيث أبدى كثير من المتابعين إعجابهم الكبير بإطلالتها، مؤكدين أنها واحدة من أكثر النجمات أناقة وجرأة في اختياراتها.

وعلى الصعيد الجمالي، ظهرت هيدي كرم بمكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، حيث اكتفت باستخدام أحمر شفاه وردي هادئ، مع لمسات خفيفة على العينين، لتؤكد مرة أخرى أن الجمال الحقيقي لا يحتاج إلى مبالغة، بل يكمن في البساطة والتناسق. أما شعرها القصير البني، فتركته منسدلًا بنعومة على كتفيها، ما أضاف لها مظهرًا أنثويًا جذابًا ومتناغمًا مع روح الإطلالة ككل.

هذا ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخطف فيها هيدي كرم الأضواء، إذ تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بإطلالات متجددة تعكس شخصيتها الحيوية وروحها الشبابية، سواء من خلال ملابس الجيم التي تستعرض فيها لياقتها البدنية، أو عبر جلسات التصوير التي تبرز أناقتها وتفردها في عالم الموضة.