نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر زيزي مصطفى التريند بسبب شائعة وفاتها... فنانون آخرون واجهوا شائعات الرحيل المفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مشهد تكرر كثيرًا على الساحة الفنية، عادت الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، ليس بعمل جديد أو ظهور إعلامي، بل عبر شائعة وفاة انتشرت كالنار في الهشيم خلال الساعات القليلة الماضية. الشائعة أثارت جدلًا واسعًا وقلقًا بين جمهورها، إلا أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خرج سريعًا لينفي الخبر مؤكدًا أن الفنانة بخير وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

شائعة الوفاة التي طالت زيزي مصطفى ليست الأولى في الوسط الفني، بل تُعد واحدة من سلسلة طويلة من الشائعات التي طاردت فنانين وفنانات كبار خلال السنوات الماضية، وأثارت بلبلة بين الجمهور وألمًا نفسيًا لأسر النجوم أنفسهم. وفي هذا التقرير، نرصد موقع دوت الخليج أبرز النجوم الذين واجهوا شائعات الوفاة، وأثر ذلك على حياتهم العامة والخاصة:

عادل إمام.. الزعيم الذي لا يموت في قلوب جمهوره

من أكثر الفنانين الذين طالتهم شائعات الوفاة مرات متكررة، الزعيم عادل إمام. ما بين "وعكة صحية"، و"نقل إلى العناية المركزة"، و"وفاة مفاجئة"، لم ينج الزعيم من سيل الأخبار المغلوطة التي كانت دائمًا تُقابل بردود رسمية من أسرته، وخاصة ابنه المخرج رامي إمام، الذي اعتاد أن يطمئن الجمهور في كل مرة بأن "الزعيم بخير".

دلال عبد العزيز قبل رحيلها الحقيقي

الراحلة دلال عبد العزيز عانت من شائعات الوفاة أثناء فترة مرضها الطويل بعد إصابتها بكورونا، حيث خرجت شائعات عديدة تؤكد وفاتها بينما كانت لا تزال على قيد الحياة وتكافح من أجل الشفاء. الشائعة كانت صدمة قاسية لأسرتها، وخصوصًا ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، اللواتي طالبن وسائل الإعلام بتحري الدقة ومراعاة مشاعر الناس.

شريهان.. كلما ابتعدت، طاردتها الشائعات

لأنها تظهر نادرًا، أصبحت النجمة شريهان فريسة سهلة للشائعات، خصوصًا في السنوات الأخيرة. وقد انتشرت عدة أخبار تفيد بوفاتها أو إصابتها بأمراض خطيرة، قبل أن تعود هي نفسها بكلمات مؤثرة عبر تويتر أو إنستجرام لتنفي وتؤكد أنها "لا تزال قوية وتتنفس الفن والأمل".

سمير صبري.. شائعات متكررة قبل الرحيل الحقيقي

الراحل سمير صبري كان من أكثر النجوم الذين واجهوا شائعات الوفاة في سنواته الأخيرة، حتى أصبحت هذه الشائعات مادة ساخرة بين رواد مواقع التواصل. الغريب أن معظم الشائعات كانت تُنشر قبل أسابيع فقط من وفاته الحقيقية، ما زاد من ألم المقربين منه لاحقًا.

نبيلة عبيد.. ردود نارية على الشائعات

النجمة نبيلة عبيد لم تصمت أمام شائعات وفاتها، بل واجهتها أكثر من مرة ببيانات نارية عبر حساباتها على السوشيال ميديا، مؤكدة أن هذه الشائعات "ليست فقط كاذبة بل غير إنسانية"، كما ناشدت الإعلام بالتحقق قبل النشر.

زيزي مصطفى.. عودة إلى الواجهة بسبب شائعة مؤلمة

عودة إلى الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والدة النجمة منة شلبي، فقد بدأت مشوارها كراقصة في الستينيات، ثم اقتحمت عالم السينما بأفلام مثل "بنت شقية" و"واحدة بواحدة"، وكانت واحدة من أيقونات الجمال والجرأة في زمنها. اعتزلت الرقص احترامًا لمشاعر ابنتها، ثم عادت إلى التمثيل لاحقًا. من أبرز أعمالها أيضًا فيلم "وش إجرام"، وشاركت في مسرحية "هو فيه رجالة" عام 2011 قبل اعتزالها التام.

حياتها لم تكن خالية من الشائعات أيضًا؛ فقد طاردتها أخبار عن قصة حبها مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، وشائعات عن حادث حرق سيارته، وهي نفسها نفت ذلك تمامًا. واليوم، تجد نفسها مجددًا في مرمى شائعة لا تليق بتاريخها ولا بعمرها، ولكنها على الأقل أعادت اسمها إلى صدارة الاهتمام، وأثبتت أن الجمهور ما زال يحمل لها محبة صافية رغم الغياب.