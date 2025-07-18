نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عادت النجمة دنيا سمير غانم لتشعل السوشيال ميديا وتتصدر التريند فور طرح تريلر فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، ليس فقط بسبب ظهور شقيقتها إيمي سمير غانم بشكل مفاجئ ضمن الأحداث، بل أيضًا بسبب الإفيهات الساخرة التي قدّمتها دنيا بأسلوب مميز ومثير للجدل في نطق اللغة الإنجليزية، على خطى شقيقتها في فيلم "عسل أسود". الجمهور لم يتأخر في المقارنة بين الشقيقتين، وبدأت التعليقات تتساءل: «هل أصبحت الإفيهات المكسّرة إرثًا عائليًا؟».

الفيلم من المقرر طرحه في دور العرض يوم 30 يوليو، وتُجسّد فيه دنيا شخصية "بودي جارد" لحماية رجل أعمال يجسده النجم محمد ممدوح "تايسون"، ضمن سياق من المواقف الكوميدية غير التقليدية. ويشارك في العمل نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيف الشرف المطرب أحمد سعد، في تجربة سينمائية من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.

ويُعد "روكي الغلابة" ثاني بطولة سينمائية مطلقة لدنيا بعد فيلم "تسليم أهالي" عام 2021، لكنها تعود هذه المرة بشخصية لم يسبق أن قدمتها، وسط حالة ترقب من الجمهور لمعرفة كيف ستواجه التحديات الكوميدية الجديدة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا على الشاشة الصغيرة كان مسلسل "عايشة الدور"، الذي نال تفاعلًا واسعًا، وجمعها بفريق عمل مميز على رأسه نور محمود ورحاب الجمل.