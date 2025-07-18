لهذا السبب... مني زكي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم النجمة منى زكي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، لكن هذه المرة بعيدًا عن الفن والأعمال الدرامية، بعدما أصدرت محكمة الجيزة حكمًا ضدها في قضية تتعلق ببيع شقة سكنية في منطقة المهندسين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2024، حين باعت منى زكي شقة بشارع سوريا مقابل 5 ملايين جنيه. وبعد إتمام التعاقد، فوجئ المشتري بإنذارات من أحد البنوك بالحجز على الشقة، ليتبين لاحقًا أن الوحدة مرهونة منذ عام 2004، ومُسجّلة ضمن عقار عليه ديون تتجاوز 29 مليون جنيه، منها أكثر من 4 ملايين جنيه تخص الشقة نفسها.

وبعد أن قام المشتري بسداد مبلغ الرهن بنفسه، قرر مقاضاة منى زكي، واتهمها بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري وقت التعاقد، وهو ما اعتبره خرقًا لبنود العقد، الذي يلزم البائع بتحمل مثل هذه الأعباء المالية.

المحكمة قضت بإلزام منى زكي بدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه للمشتري كتعويض، في قضية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، خاصة أنها المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الفنانة بقضية قانونية بهذا الشكل.