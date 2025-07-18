لهذا السبب.... هند صبري تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -



وسط حالة من الحزن والأسى، تصدّرت النجمة التونسية هند صبري تريند محرك البحث جوجل عقب إعلان وفاة والدتها السيدة "داليندا"، وهي الأم التي لطالما تحدثت عنها الفنانة بكثير من الفخر والامتنان. وانتقل الحزن سريعًا إلى قلوب جمهورها ومحبيها، قبل أن يتحول إلى سيل من رسائل التعزية التي انهالت من نجوم الوسط الفني، تعبيرًا عن تضامنهم مع هند في محنتها الصعبة.

الفنانة منة شلبي، التي تجمعها علاقة صداقة طويلة بهند صبري، كتبت على حسابها عبر "إنستجرام":"أنعي بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله، والدة حبيبتي وصديقتي وزميلتي، السيدة الجميلة الاستثنائية داليندا. عشرة العمر وأطيب النساء... أسأل الله أن يرحمها ويجعل مثواها الجنة بلا حساب أو عذاب، ويرزق هند الصبر والسلوان."

كما شارك الفنان ياسر جلال بكلمات تمس القلب قائلًا: "ببالغ الحزن والأسى أنعي السيدة داليندا، والدة الصديقة والأخت الغالية هند صبري. أسأل الله أن يغمرها برحمته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان."

وبينما يعيش الوسط الفني حالة من المواساة والتضامن، استعاد محبو هند صبري لقطات مؤثرة من تصريحاتها السابقة عن والدتها، والتي كانت تعتبرها مصدر القوة والإلهام في مشوارها الفني والإنساني.

ويُذكر أن آخر ظهور فني لهند صبري كان من خلال الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم ظافر العابدين وسوسن بدر.