نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر تصدر مشيرة إسماعيل تريند محركات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر اسم الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل قوائم البحث على موقع "جوجل" في مصر وعدد من الدول العربية، بعد لقائها المؤثر والمليء بالذكريات في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي أعادها إلى الأضواء بقوة، وأشعل مشاعر الجمهور الذي لطالما ارتبط بذكراها الفنية والإنسانية.

وخلال الحلقة التي أذيعت عبر شاشة قناة "ON"، خطفت مشيرة إسماعيل القلوب بحديثها الصادق والعفوي، حيث كشفت عن محطات نادرة من رحلتها الفنية، وأبرزها ارتباطها الطويل بالفرقة القومية للفنون الشعبية، والتي التحقت بها وهي طفلة في الحادية عشرة من عمرها، لتصبح أحد أعمدتها لاحقًا.

وقالت مشيرة، في لحظة مؤثرة، إن أول ظهور لها على المسرح كان في مسرح البالون، وهناك لمحها المخرج الكبير حسين كمال الذي آمن بموهبتها وقرر أن يمنحها فرصة التمثيل في سن الرابعة عشرة. وأضافت أنها كانت يومًا ما تُصوّر أحد الأفلام، لكن التصوير توقف تمامًا لأن الفرقة القومية للفنون كانت ستقوم بجولة عالمية تشمل 11 دولة، استمرت ستة أشهر كاملة، ما يعكس حجم التزامها وولائها للفن الشعبي الذي كان لها فيه باع طويل.

الظهور المؤثر لمشيرة لم يقتصر على الحكايات الفنية فقط، بل كان مشحونًا بالعاطفة والدموع، إذ بكت الفنانة فور دخولها إلى استوديو البرنامج بعد استقبال حافل من الجمهور، عكس مدى حب الناس لها واشتياقهم لصوتها وطلّتها التي غابت طويلًا عن الإعلام.

ومن جانبها، وصفت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة بأنها "نجمة كبيرة قليلة الظهور، وتاريخها جزء لا يُنسى من الفن المصري"، مؤكدة أن مشيرة إسماعيل ليست مجرد ممثلة أو راقصة استعراضية، بل أيقونة لها مكانة خاصة في ذاكرة المصريين.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع اللقاء، وتم تداول مقاطع الفيديو بكثافة على منصات "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، مصحوبة بتعليقات تعبر عن الاحترام والحب والدعوات للفنانة بمزيد من الصحة والظهور المتكرر، حيث قال البعض: "رجعتونا لزمن الجمال"، و"مشيرة إسماعيل لا تزال كما هي.. قلب نقي وفن راقٍ".