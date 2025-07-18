نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب...بوسي شلبي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بوسي شلبي تعود للتريند من جديد.. النيابة تنصفها وتحسم الجدل في أزمة أبناء محمود عبد العزيز

عادت الإعلامية بوسي شلبي لتتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد قرار النيابة العامة الذي أنهى الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن الاتهامات التي وُجهت إليها من أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وفي تطور درامي للأزمة التي شغلت الوسط الفني والجمهور، أمرت النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من دفاع أسرة الفنان الراحل ضد بوسي شلبي، والذي اتهمها بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي، بعد أن وصفت نفسها في أحد البرامج بأنها "أرملة" محمود عبد العزيز. أبناء الفنان الراحل رأوا في هذا التصريح إساءة للحقيقة، مؤكدين أن والدهم كان قد طلق بوسي شلبي قبل وفاته بسنوات.

التحقيقات التي جرت في قسم شرطة الشيخ زايد، بناءً على بلاغ الفنان محمد عبد العزيز وشقيقه كريم عبد العزيز، خلصت بعد مراجعة الأوراق الرسمية إلى صحة الموقف القانوني لبوسي شلبي وعدم وجود شبهة تزوير في بطاقتها الشخصية، مما أدى إلى حفظ المحضر.

هذا القرار جاء بمثابة رد اعتبار للإعلامية المعروفة، التي التزمت الصمت طيلة فترة الأزمة، فيما اعتبره البعض احترامًا للمسار القانوني وثقة في براءتها.

وبذلك، تجد بوسي شلبي نفسها من جديد في قلب المشهد الإعلامي، ليس عبر حواراتها المعهودة مع النجوم، بل عبر إثبات قانوني عزز مكانتها وأعادها إلى صدارة التريند، هذه المرة ببراءة موثقة.