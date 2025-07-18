نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يروّج لتعاونه الجديد مع نانسي عجرم ويشعل مواقع التواصل الإجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



روّج الملحن والشاعر عزيز الشافعي عن تعاونه مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك من خلال مشاركته بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلن خلاله عن مشاركته في ألبومها الغنائي الجديد، من خلال أغنيتين بعنوان "أنا هفضل أغني" و"جاني بليل"، في عمل فني مشترك يضم عددًا من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية.

وكتب الشافعي عبر حسابه: "جاني بليل وأناهفضل أغني، أغانيا في ألبوم النجمة السوبر نانسي عجرم، مع الفنانين الجامدين طارق مدكور وتامر حسين الصور من كواليس تسجيل الألبوم مع الغاليين جيجي لامار وباسم رزق".

وأرفق عزيز الشافعي المنشور بمجموعة من الصور التي التقطت من كواليس تسجيل الألبوم، وظهر خلالها إلى جانب الموزعين الموسيقيين باسم رزق وجيجي لامار، في أجواء طغى عليها الانسجام والتفاعل، ما يعكس الروح الإيجابية التي تسيطر على تحضيرات العمل الفني الجديد.

ويُعد هذا التعاون بين نانسي عجرم وعزيز الشافعي من أبرز مفاجآت الألبوم، لا سيما أن الشافعي قدّم في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من الأغاني الناجحة مع كبار نجوم الوطن العربي، وحقق من خلالها صدى واسعًا على مستوى الجمهور والنقاد. كما يأتي انضمام كل من الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقي طارق مدكور ليضيف مزيدًا من الثقل الفني على المشروع، ويزيد من حالة الترقب لدى الجمهور.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور الشافعي، وأعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الأغنيتين، حيث علّق البعض بأن اختيار نانسي لهذين العنوانين "يدل على تنوع موسيقي وتجدّد في الطرح"، بينما توقع آخرون أن تكون "أنا هفضل أغني" أغنية ذات طابع ملهم وإيجابي، في حين رجّح البعض أن تكون "جاني بليل" أغنية رومانسية حالمة تحمل الطابع العاطفي الكلاسيكي الذي تميزت به نانسي في العديد من محطاتها الفنية.

يُذكر أن نانسي عجرم تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي تتعاون فيه مع نخبة من صناع الموسيقى في الوطن العربي، وتراهن من خلاله على تقديم أعمال جديدة من حيث الفكرة والتوزيع، في إطار محافظ على هويتها الفنية التي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة لها على مدى أكثر من عقدين.