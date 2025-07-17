نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة نصري تختم "جرش 2025" بأمسية استثنائية.. وتقدّم روائع ألبومها الجديد "ضريبة البعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتألّق النجمة العربية الكبيرة أصالة نصري في ختام فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025، حيث تحيي أمسية غنائية كبرى على المسرح الجنوبي يوم الجمعة 2 أغسطس، وسط ترقّب جماهيري واسع ومحبة لا تنطفئ لصوتها الذي يُجيد العبور إلى القلوب.

ويأتي حضور أصالة في ختام المهرجان كمسك الختام لليالٍ طربية تزدهر كل عام تحت سماء الأردن، إذ يُنتظر أن تُشعل المسرح بباقة من أنجح أغانيها القديمة والجديدة، وتتصدّر الليلة بتقديم روائع ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، والذي وُصف بأنه من أنضج محطاتها الغنائية وأكثرها صدقًا وجرأة.

تفاصيل ألبوم ضريبة البعد لأصالة

ويضم الألبوم مجموعة أغنيات تمزج بين الحس العاطفي والكلاسيك الطربي، أبرزها: "كلام فارغ" (ألحان تامر عاشور)، "ضريبة البعد"، "ما وحشتكش"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "اكتفاء بالنفس"، "العنب الساقع"، "حبة حبة"، "متوحشة"، و"حوسة إيه دي".

وقد تعاونت أصالة في هذا الألبوم مع كوكبة من أهم الشعراء والملحنين في الساحة الفنية، منهم: محمود عليم، منة القيعي، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن راؤول، عمرو الشاذلي، مصطفى حدوتة، إسلام الجريني، جابر جمال، إلى جانب عملٍ خاص من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ما أضفى على الألبوم طابعًا فنيًا يزاوج بين الحداثة والأصالة.

وتُعد أصالة من الأصوات النادرة التي استطاعت أن تحافظ على بريقها وتجدّد حضورها في كل مرحلة، وها هي تعود إلى مهرجان جرش بصوتها الطربي العابر للحدود، لتمنح جمهورها أمسية لا تُنسى، عنوانها الإحساس، وقوامها الفن الأصيل.